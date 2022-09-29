Адиев: игрокам сборной Казахстана было интересно ехать в Россию. Ситуация поменялась

Главный тренер национальной команды Казахстана Магомед Адиев рассказал об интересе к футболистам сборной со стороны зарубежных клубов.



«К ребятам есть определённый интерес. Клубы звонят, среди них много российских. Речь о молодых ребятах и дебютантах сборной. Фамилии называть не хотелось бы, но интерес есть. У нас в команде играет несколько интересных парней, которые при своём подходе, может быть, уже с нового года поменяют чемпионат. Такие разговоры ведутся, я об этом знаю.



Готовы ли игроки сборной ехать в Россию? Понятно, что в России частичная мобилизация и нервозность, поэтому на данный момент — не знаю, готовы ли игроки сюда ехать. Но до этого, ещё месяца два назад, ребятам это было интересно. Сейчас ситуация поменялась, так что это будет личный выбор каждого», — сказал Адиев в эксклюзивном интервью корреспонденту «Чемпионата» Михаилу Рождественскому.



Полное интервью с Магомедом Адиевым читайте на «Чемпионате».