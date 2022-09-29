В Англии на воспитанника «Эвертона» напал игрок соперника после матча на автостоянке

Полиция Большого Манчестера арестовала игрока «Честерфилда», напавшего после матча на игрока «Олдхэма» Халлама Хоупа, сообщает Daily Mail.



Отмечается, что инцидент произошёл на автостоянке после матча команд. Хоуп подвергся нападению, после чего получил серьёзные травмы. Игрок нуждался в госпитализации и не играл после инцидента, произошедшего 4 сентября. Полиция арестовала нападавшего, он был отпущен позже под следствием.



«Нам известно об утверждении, которое касается неназванного игрока «Честерфилда». Мы помогаем полиции Большого Манчестера в расследовании. Поскольку оно продолжается, на данном этапе дальнейших комментариев не будет», — говорится в заявлении «Честерфилда».



Отметим, что 28-летний Хоуп является воспитанником «Эвертона». Также он выступает за национальную сборную Барбадоса.

В Англии вратарь отразил пенальти и трижды спас на добивании: