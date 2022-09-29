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Кечинов: у «Спартака» серия проигранных матчей с «Зенитом». Как бы не развился комплекс

Кечинов: у «Спартака» серия проигранных матчей с «Зенитом». Как бы не развился комплекс
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Бывший футболист «Спартака» Валерий Кечинов высказался о предстоящем матче Фонбет Кубка России, в котором красно-белые встретятся с «Зенитом». Игра пройдёт сегодня, 29 сентября, в Москве. Стартовый свисток прозвучит в 20:30 мск.

«Хочется, чтобы «Спартак» сыграл удачно с «Зенитом». У «Спартака» серия проигранных матчей с «Зенитом», причём вчистую. Как бы не развился какой-то комплекс, который был у «Спартака» во времена, когда ЦСКА занимал лидирующие позиции. И тогда «Спартак» долгое время не могу обыграть ЦСКА. Поэтому хотелось, чтобы этого не повторялось, не было такой затянувшейся серии в играх с «Зенитом». Я, как болельщик, хочу, чтобы это как можно быстрее прекратилось.

Сегодня Кубок, а не чемпионат. Но всё равно хочется, чтобы «Спартак» сыграл как можно удачнее. Желательно, чтобы победил», — сказал Кечинов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Ильёй Никульниковым.

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