Катарский бизнесмен провёл 9 месяцев в тюрьме, пока не отдал компромат на президента «ПСЖ»

Президент «ПСЖ» Нассер Аль-Хелаифи может быть связан с заключением под стражу бизнесмена в Катаре, сообщает Liberation.



Во французской газете вышло расследование, в котором указано на связь Аль-Хелаифи с делом франко-алжирского бизнесмена, известного как Тайеб Б. Предприниматель живёт в Катаре с женой и детьми. В январе 2020 года он был арестован, как предполагается, из-за того, что у него были документы, компрометирующие Аль-Хелаифи. Из тюрьмы Тайеба выпустили после того, как он отдал их. Это произошло спустя девять месяцев. В тюрьме над бизнесменом издевались и угрожали смертью.



Юристы бизнесмена рассказали, что эти документы связаны с коррупционными схемами, благодаря которым Катар получил право на проведение чемпионата мира 2022 года. Также у Тайеба были документы, связанные с рабочими вопросами и личной жизнью Аль-Хелаифи.



Существует вероятность, что Тайеб использовал имевшиеся у него документы для шантажа Аль-Хелаифи, а правительство Катара делало всё, чтобы предотвратить их публикацию. Также отмечается, что бизнесмен и один

из юристов Аль-Хелаифи заключили секретное соглашение, по которому первый должен был выплатить € 5 млн в случае публикации документов. В нём Тайеб признает, что получил документы незаконным путём.

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