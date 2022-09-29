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Арбитр Федотов: пенальти «Ахмата» в ворота «Ростова» — выдуманный

Арбитр Федотов: пенальти «Ахмата» в ворота «Ростова» — выдуманный
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Российский арбитр Игорь Федотов прокомментировал назначенный пенальти в ворота «Ростова» в матче с «Ахматом» в рамках Фонбет Кубка России (1:3, 90-я минута).

«По первому 11-метровому вопросов нет, всё правильно: был фол по неосторожности.

А пенальти в ворота «Ростова» выдуманный. Игрок «Ахмата» тянул за плечо соперника, от этого и рука пошла в сторону. Отмашки и амплитуды нет, так что следовало продолжить игру. Выдумал этот 11-метровый Бобровский на VAR, потому что явной и очевидной ошибки не было: куда должна была пойти рука игрока «Ростова»? Ничего там нет. Привет Иванову и Левникову: после сборов судьи опять начали чудить», — сказал Федотов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Максимом Пахомовым.

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