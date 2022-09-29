Мама Роналду сообщила, что её сын будет выступать до 40 лет

Долореш Авейру, мама португальского нападающего «Манчестер Юнайтед» Криштиану Роналду, заявила, что футболист будет играть до 40 лет.



«Если Роналду не перейдёт [в «Спортинг»], то его сын Криштиану-младший будет играть там. Обещаю. В этом году переход не случился, всё будет позже. Даст бог, рано или поздно это случится.



Криштиану будет играть до 40 лет? Так и должно быть. У него есть желание, он будет выступать до 40», – приводит слова Авейру iG.



Отметим, что 37-летний нападающий в текущем сезоне провёл за «МЮ» восемь матчей, забив один гол с пенальти в матче Лиги Европы УЕФА с «Шерифом» (2:0). Вместе со сборной Португалии Роналду вышел в финал четырёх Лиги наций.

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