Мама Роналду сообщила, что её сын будет выступать до 40 лет
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Долореш Авейру, мама португальского нападающего «Манчестер Юнайтед» Криштиану Роналду, заявила, что футболист будет играть до 40 лет.
«Если Роналду не перейдёт [в «Спортинг»], то его сын Криштиану-младший будет играть там. Обещаю. В этом году переход не случился, всё будет позже. Даст бог, рано или поздно это случится.
Криштиану будет играть до 40 лет? Так и должно быть. У него есть желание, он будет выступать до 40», – приводит слова Авейру iG.
Отметим, что 37-летний нападающий в текущем сезоне провёл за «МЮ» восемь матчей, забив один гол с пенальти в матче Лиги Европы УЕФА с «Шерифом» (2:0). Вместе со сборной Португалии Роналду вышел в финал четырёх Лиги наций.
Роналду обнял мальчика, который прорвался к нему через охрану:
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