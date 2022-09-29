Хаджи — о матче с «Зенитом»: ожидания всегда одинаковые: «Спартак» — чемпион

Бывший администратор «Спартака» Александр Хаджи поделился ожиданиями от матча красно-белых с «Зенитом» в матче 3-го раунда группового этапа Фонбет Кубка России.
«Ожидания у меня всегда одинаковые: «Спартак» — чемпион. Должны выиграть. Почему я так уверен? Всё-таки игра кубковая — чуть иначе позиционируется. Слышал, что у «Зенита» не будет двух основных игроков, а у «Спартака» вроде как все на месте. Мне кажется, «Спартак» должен выиграть — есть такая уверенность», – сказал Хаджи в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Георгием Горностаевым.
Игра пройдёт сегодня, на стадионе «Открытие Банк Арена» в Москве. Стартовый свисток прозвучит в 20:30 мск. Недавно в матче Российской Премьер-Лиги сине-бело-голубые обыграли команду Гильермо Абаскаля со счётом 2:1.
- 29 сентября 2022
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