Конте обвинил в неуважении журналистов, связывающих его с работой в «Ювентусе»

Главный тренер «Тоттенхэм Хотспур» Антонио Конте прокомментировал слухи, согласно которым он может возглавить «Ювентус». Ранее итальянские СМИ утверждали, что Конте готов сменить на этом посту Массимилиано Аллегри, который находится на грани увольнения.



«Это невероятно. Абсолютно неуважительно по отношению ко мне и главному тренеру «Ювентуса». У нас только начался сезон. Я уже неоднократно говорил на эту тему. И я говорил, что всем доволен в «Тоттенхэме». У нас впереди целый сезон, мы пытаемся найти лучшие варианты и решения для клуба и меня. Я наслаждаюсь своей работой. У меня отличные взаимоотношения с владельцем клуба и руководством. Нет никаких проблем. Я не хочу даже слышать об этих слухах», — цитирует Конте SkySports.

Какие европейские клубы интересовались Арсеном Захаряном?