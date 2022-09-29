Галтье отреагировал на слова Мбаппе о свободе игрока в сборной Франции
Поделиться
Главный тренер «ПСЖ» Кристоф Галтье отреагировал на слова нападающего парижан Килиана Мбаппе о степени его свободы в сборной Франции. Команда лидирует в чемпионате Франции.
«Я бы не сказал, что в клубе у него меньше свободы, ведь в сборной Жиру берёт на себя соперников и открывает Мбаппе новое пространство. У нас нет человека, который мог бы действовать так же, но Килиан может распоряжаться мячом иначе, когда ему отдают пасы Лионель Месси и Неймар.
Килиан верно заметил. Но дело в том, что он в клубе и сборной играет в разных системах. Мы хотели пригласить нападающего типа Жиру в команду, но у нас это не получилось», – цитирует наставника парижан Sportsmax.
Комментарии
- 29 сентября 2022
-
19:03
-
18:59
-
18:56
-
18:53
-
18:50
-
18:50
-
18:48
-
18:45
-
18:35
-
18:34
-
18:25
-
18:18
-
18:00
-
17:54
-
17:44
-
17:39
-
17:16
-
17:15
-
17:10
-
17:05
-
17:04
-
16:57
-
16:56
-
16:52
-
16:46
-
16:45
-
16:40
-
16:38
-
16:35
-
16:33
-
16:30
-
16:22
-
16:15
-
16:10
-
16:10
Партнерский контент