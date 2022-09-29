Галтье отреагировал на слова Мбаппе о свободе игрока в сборной Франции

Главный тренер «ПСЖ» Кристоф Галтье отреагировал на слова нападающего парижан Килиана Мбаппе о степени его свободы в сборной Франции. Команда лидирует в чемпионате Франции.



«Я бы не сказал, что в клубе у него меньше свободы, ведь в сборной Жиру берёт на себя соперников и открывает Мбаппе новое пространство. У нас нет человека, который мог бы действовать так же, но Килиан может распоряжаться мячом иначе, когда ему отдают пасы Лионель Месси и Неймар.



Килиан верно заметил. Но дело в том, что он в клубе и сборной играет в разных системах. Мы хотели пригласить нападающего типа Жиру в команду, но у нас это не получилось», – цитирует наставника парижан Sportsmax.

Неймар картинно упал в штрафной площади соперника: