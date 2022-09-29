В «Спартаке» объяснили, почему не состоялась пресс-конференция со спортдиректором Эшуортом

Глава пресс-службы «Спартака» Дмитрий Зеленов заявил, что, возможно, пресс-конференция с новым спортивным директором клуба Полом Эшуортом ещё состоится.
«Почему не провели пресс-конференцию с Эшуортом? Может быть, она будет. Сейчас много работы. Надо сосредоточиться на работе. Что касается пресс-конференции, то вы часто видите спортивных директоров «Манчестер Сити», «Ливерпуля», «Челси»? Думаю, ни одного примера вы не приведёте.
Человек приехал из Великобритании — там есть такой стиль работы. Его приглашали в том числе за то, что у него есть навыки, которые позволяют делать английский футбол одним из ведущих в нашем футбольном мире.
Были ли ещё кандидаты? Про кандидатов сейчас ничего не скажу», — сказал Зеленов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Андреем Панковым.
- 29 сентября 2022
-
19:03
-
18:59
-
18:56
-
18:53
-
18:50
-
18:50
-
18:48
-
18:45
-
18:35
-
18:34
-
18:25
-
18:18
-
18:00
-
17:54
-
17:44
-
17:39
-
17:16
-
17:15
-
17:10
-
17:05
-
17:04
-
16:57
-
16:56
-
16:52
-
16:46
-
16:45
-
16:40
-
16:38
-
16:35
-
16:33
-
16:30
-
16:22
-
16:15
-
16:10
-
16:10