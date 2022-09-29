В «Спартаке» объяснили, почему не состоялась пресс-конференция со спортдиректором Эшуортом

Глава пресс-службы «Спартака» Дмитрий Зеленов заявил, что, возможно, пресс-конференция с новым спортивным директором клуба Полом Эшуортом ещё состоится.

«Почему не провели пресс-конференцию с Эшуортом? Может быть, она будет. Сейчас много работы. Надо сосредоточиться на работе. Что касается пресс-конференции, то вы часто видите спортивных директоров «Манчестер Сити», «Ливерпуля», «Челси»? Думаю, ни одного примера вы не приведёте.



Человек приехал из Великобритании — там есть такой стиль работы. Его приглашали в том числе за то, что у него есть навыки, которые позволяют делать английский футбол одним из ведущих в нашем футбольном мире.



Были ли ещё кандидаты? Про кандидатов сейчас ничего не скажу», — сказал Зеленов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Андреем Панковым.