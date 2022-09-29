В «Спартаке» рассказали, как футболисты клуба отреагировали на мобилизацию в России
Поделиться
Глава пресс-службы «Спартака» Дмитрий Зеленов рассказал о реакции футболистов команды на частичную мобилизацию в России. Ранее президент России Владимир Путин объявил о начале частичной мобилизации.
«Вы же понимаете, что жизнь всегда течёт. Всегда есть разные события. Два года назад – коронавирус. Сейчас такая ситуация, которая от нас никак не зависит. Наша задача — играть в футбол и выполнять свою работу. Всё остальное вне нашей власти.
Настроение рабочее, боевое. Все на месте и все готовы. У нас все вернулись из расположения сборных. Мевля и Николсон тоже вернулись — сегодня будут здесь помогать команде. Так что всё нормально», — сказал Зеленов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Андреем Панковым.
Комментарии
- 29 сентября 2022
-
20:35
-
20:08
-
20:00
-
19:59
-
19:48
-
19:37
-
19:33
-
19:27
-
19:23
-
19:18
-
19:16
-
19:09
-
19:03
-
18:59
-
18:56
-
18:53
-
18:50
-
18:50
-
18:48
-
18:45
-
18:35
-
18:34
-
18:25
-
18:18
-
18:00
-
17:54
-
17:44
-
17:39
-
17:16
-
17:15
-
17:10
-
17:05
-
17:04
-
16:57
-
16:56
Партнерский контент