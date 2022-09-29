В «Спартаке» рассказали, как футболисты клуба отреагировали на мобилизацию в России

Глава пресс-службы «Спартака» Дмитрий Зеленов рассказал о реакции футболистов команды на частичную мобилизацию в России. Ранее президент России Владимир Путин объявил о начале частичной мобилизации.



«Вы же понимаете, что жизнь всегда течёт. Всегда есть разные события. Два года назад – коронавирус. Сейчас такая ситуация, которая от нас никак не зависит. Наша задача — играть в футбол и выполнять свою работу. Всё остальное вне нашей власти.



Настроение рабочее, боевое. Все на месте и все готовы. У нас все вернулись из расположения сборных. Мевля и Николсон тоже вернулись — сегодня будут здесь помогать команде. Так что всё нормально», — сказал Зеленов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Андреем Панковым.

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