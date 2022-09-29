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В «Спартаке» сообщили, почему Кейта Бальде не может подать апелляцию на дисквалификацию

В «Спартаке» сообщили, почему Кейта Бальде не может подать апелляцию на дисквалификацию
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Глава пресс-службы «Спартака» Дмитрий Зеленов раскрыл новые подробности касательно дисквалификации нападающего красно-белых Кейта Бальде.

«Кейта отбывает дисквалификацию. Насколько я знаю, мотивировочной части пока он не получил. Без неё он не может подать апелляцию. Это целиком может быть его инициатива.

«Спартак» не является стороной рассмотрения этого дела, поскольку нарушение было совершено до того, как Кейта Бальде стал игроком «Спартака». Пока ничего не меняется. Он поддерживает форму индивидуально. Согласно условиям дисквалификации, он не может тренироваться в составе «Спартака». Но мы ждём его скорейшего возвращения», — сказал Зеленов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Андреем Панковым.

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