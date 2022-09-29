Сёмин — о первой за 5 лет победе «Спартака» над «Зенитом»: нельзя же всё время проигрывать

Бывший главный тренер «Локомотива» Юрий Сёмин прокомментировал разгромную победу «Спартака» над «Зенитом» в матче 3-го тура группового этапа Фонбет Кубка России.

«По теории вероятности «Спартак» уже должен был выиграть. Пять лет — нельзя же всё время проигрывать. Матч был очень хороший с обеих сторон. Для «Спартака» одна из лучших игр за последнее время: игра была сбалансирована, команда хорошо оборонялась, качеством и большим количеством команда хорошо атаковала и контролировала мяч.



«Зенит» после ухода бразильцев многое потерял. Игроки, которые вышли с замены, не особо удачно сыграли матч. «Зенит» свои моменты не использовал в первом тайме: у них были очень хорошие моменты, которые были обязаны забивать», — сказал Сёмин в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Егором Кабаком.