«Всё возможно, когда есть вера». Абаскаль — о разгромной победе «Спартака» над «Зенитом»

Главный тренер «Спартака» Гильермо Абаскаль прокомментировал разгромную победу красно-белых над «Зенитом» в матче 3-го тура группового этапа Фонбет Кубка России.



«В этом матче самое важное было верить в себя. Когда есть вера, всё возможно. Хотел бы отметить, что среди 11 игроков стартового состава было шесть игроков 2000-го и меньше года рождения. Нужно не останавливаться и идти с высоко поднятой головой. Рад, что ребята показали смелость и настойчивость. Показали, что могут играть в свой футбол с любым соперником», – передаёт слова Абаскаля корреспондент «Чемпионата» Валентина Сивкович.

После этой встречи в группе В «Спартак» стал единоличным лидером, набрав девять очков после трёх матчей. У «Зенита» три очка, команда остаётся на третьем месте.