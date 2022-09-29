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Абаскаль: Игнатов провёл отличный матч с «Зенитом»

Абаскаль: Игнатов провёл отличный матч с «Зенитом»
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Главный тренер «Спартака» Гильермо Абаскаль прокомментировал победу своей команды в матче Кубка России с «Зенитом». Москвичи разгромили соперника со счётом 3:0.

«Что касается позиции Хлусевича, есть две разные ситуации. При игре в три защитника Классен и Хлусевич могли подниматься высоко и быть вингерами. Мы работали над подачами Классена в штрафную.

Игнатов провёл отличный матч, сделал большой объём работы, был эффективен при прессинге. В определённый момент нам нужно было просто освежить игру. Замена не связана с повреждением», – передаёт слова Абаскаля корреспондент «Чемпионата» Валентина Сивкович.

После этой встречи в группе В «Спартак» стал единоличным лидером, набрав девять очков после трёх матчей. У «Зенита» три очка, команда остаётся на третьем месте.

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