«То, что он делает, безумие». Экс-игрок «Ман Сити» — о Холанде

Бывший защитник «Арсенала» и «Манчестер Сити» Бакари Санья высказался о норвежском нападающем «горожан» Эрлинге Холанде.

«Он — машина. Удивительно, как он может оказать такое огромное влияние за такой короткий промежуток времени. Холанд находится там всего около трёх месяцев… То, что он делает, безумие. В своих первых играх, особенно в Суперкубке Англии, он упустил несколько моментов, и некоторые люди поспешили осудить его, но он заставил их взять свои слова обратно. Он ответил на это наилучшим образом: забил голы.

Самая большая заслуга, которую я могу у него отметить, заключается в том, что он сделал команду, которая уже была на самом верху, ещё лучше. С ним в составе «Сити» является фаворитом в каждом соревновании, в котором они участвуют. Любой команде будет очень сложно обыграть «Манчестер Сити» в этом сезоне», — сказал Санья в интервью Lord Ping.

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