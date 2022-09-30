«То, что он делает, безумие». Экс-игрок «Ман Сити» — о Холанде

Бывший защитник «Арсенала» и «Манчестер Сити» Бакари Санья высказался о норвежском нападающем «горожан» Эрлинге Холанде.
«Он — машина. Удивительно, как он может оказать такое огромное влияние за такой короткий промежуток времени. Холанд находится там всего около трёх месяцев… То, что он делает, безумие. В своих первых играх, особенно в Суперкубке Англии, он упустил несколько моментов, и некоторые люди поспешили осудить его, но он заставил их взять свои слова обратно. Он ответил на это наилучшим образом: забил голы.
Самая большая заслуга, которую я могу у него отметить, заключается в том, что он сделал команду, которая уже была на самом верху, ещё лучше. С ним в составе «Сити» является фаворитом в каждом соревновании, в котором они участвуют. Любой команде будет очень сложно обыграть «Манчестер Сити» в этом сезоне», — сказал Санья в интервью Lord Ping.
Холанд повеселил фанатов шуткой про «Манчестер Юнайтед»:
- 30 сентября 2022
-
01:12
-
00:59
-
00:55
-
00:47
-
00:44
-
00:41
-
00:40
-
00:32
-
00:30
-
00:29
-
00:27
-
00:23
-
00:19
-
00:18
-
00:10
-
00:09
-
00:06
-
00:05
-
00:04
- 29 сентября 2022
-
23:57
-
23:55
-
23:53
-
23:50
-
23:48
-
23:45
-
23:44
-
23:39
-
23:36
-
23:34
-
23:30
-
23:29
-
23:21
-
23:21
-
23:15
-
23:13