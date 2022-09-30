Матч-центр Новости Видео Трансферы РПЛ Билеты Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

«То, что он делает, безумие». Экс-игрок «Ман Сити» — о Холанде

«То, что он делает, безумие». Экс-игрок «Ман Сити» — о Холанде
Комментарии

Бывший защитник «Арсенала» и «Манчестер Сити» Бакари Санья высказался о норвежском нападающем «горожан» Эрлинге Холанде.

«Он — машина. Удивительно, как он может оказать такое огромное влияние за такой короткий промежуток времени. Холанд находится там всего около трёх месяцев… То, что он делает, безумие. В своих первых играх, особенно в Суперкубке Англии, он упустил несколько моментов, и некоторые люди поспешили осудить его, но он заставил их взять свои слова обратно. Он ответил на это наилучшим образом: забил голы.

Самая большая заслуга, которую я могу у него отметить, заключается в том, что он сделал команду, которая уже была на самом верху, ещё лучше. С ним в составе «Сити» является фаворитом в каждом соревновании, в котором они участвуют. Любой команде будет очень сложно обыграть «Манчестер Сити» в этом сезоне», — сказал Санья в интервью Lord Ping.

Холанд повеселил фанатов шуткой про «Манчестер Юнайтед»:

Новость по теме
Экс-защитник «Арсенала» Санья — о нынешнем составе «канониров»: они готовы бросить вызов
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2022