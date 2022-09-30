Руслан Литвинов: никогда не говорил, что «Зенит» страшен. Спокойно к ним относимся

Полузащитник «Спартака» Руслан Литвинов высказался о «Зените», который красно-белые разгромно победили со счётом 3:0 в матче Фонбет Кубка России.
«Никогда не говорил, что «Зенит» страшен. Там игроки высокого класса, но мы не настраиваемся на них как на заядлых врагов. Мы спокойно к ним относимся», — передаёт слова Литвинова корреспондент «Чемпионата» Валентина Сивкович.
За московскую команду в матче дублем отметился Квинси Промес и одним голом – Александр Соболев. После этой встречи в группе В «Спартак» стал единоличным лидером, набрав девять очков после трёх игр. У «Зенита» три очка, команда остаётся на третьем месте. В следующем туре турнира «Спартак» отправится в Самару на матч с «Крыльями Советов», а «Зенит» – в Воронеж, чтобы встретиться с «Факелом».
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