Руслан Литвинов: никогда не говорил, что «Зенит» страшен. Спокойно к ним относимся

Полузащитник «Спартака» Руслан Литвинов высказался о «Зените», который красно-белые разгромно победили со счётом 3:0 в матче Фонбет Кубка России.

«Никогда не говорил, что «Зенит» страшен. Там игроки высокого класса, но мы не настраиваемся на них как на заядлых врагов. Мы спокойно к ним относимся», — передаёт слова Литвинова корреспондент «Чемпионата» Валентина Сивкович.

За московскую команду в матче дублем отметился Квинси Промес и одним голом – Александр Соболев. После этой встречи в группе В «Спартак» стал единоличным лидером, набрав девять очков после трёх игр. У «Зенита» три очка, команда остаётся на третьем месте. В следующем туре турнира «Спартак» отправится в Самару на матч с «Крыльями Советов», а «Зенит» – в Воронеж, чтобы встретиться с «Факелом».