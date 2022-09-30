Дуглас Сантос: сегодня мы увидели на поле команду в апатии

Защитник «Зенита» Дуглас Сантос прокомментировал разгромное поражение петербургского клуба в матче 3-го раунда группового этапа Кубка России со «Спартаком».

«У нас был очевидный настрой — показать хороший футбол. Ту игру, которую мы демонстрируем с начала сезона. Но сегодня мы увидели на поле команду в апатии, у которой нет жажды победы, нет огня внутри. И когда вы выходите на такой большой матч без особенного желания во что бы то ни стало, то в итоге все валится у вас из рук, не получается ничего из-за того, что вы готовили на тренировках.

Сегодня мы сыграли плохо — каждый это знает. Надеюсь, это станет позитивным уроком в преддверии тех игр, что ждут нас впереди», — сказал Дуглас в эфире клубного канала.