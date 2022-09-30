Абаскаль: здорово, что серия без побед над «Зенитом» не дошла до пяти лет

Главный тренер московского «Спартака» Гильермо Абаскаль оценил победу над «Зенитом» в матче Кубка России со счётом 3:0 и высказался о том, насколько важно было обыграть команду из Санкт-Петербурга впервые с 2017 года.
«Наши болельщики, безусловно, заслужили эту долгожданную победу. Мы работаем и делаем всё, чтобы приносить им как можно больше радости. В этом и заключается суть футбола. Конечно, здорово, что серия без побед над «Зенитом» не дошла до пяти лет. Мне хотелось бы, чтобы и дальше мы продолжали радовать своих болельщиков – побеждали ещё и ещё», – сказал Абаскаль сразу по окончании матча в эфире телеканала «Матч».
В предыдущий раз «Спартак» побеждал «Зенит» чуть менее, чем пять лет назад – 27 ноября 2017 года под руководством Массимо Карреры. Тогда на домашней арене в 18-м туре чемпионата России москвичи выиграли со счётом 3:1. Голы в составе красно-белых забили Александр Самедов, Луис Адриано и Марио Пашалич, у «Зенита» отличился Доменико Кришито.
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