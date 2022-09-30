Экс-тренер «МЮ» — о сборной Франции: очевидно, что-то не работает

58-летний нидерландский специалист Рене Мёленстен, работающий ассистентом наставника сборной Австралии и получивший известность по работе в «Манчестер Юнайтед», высказался о предстоящем матче со сборной Франции в первом туре группового этапа ЧМ-2022.

«Я ходил смотреть матчи Франция — Австрия и Дания — Франция. Теперь мне по-настоящему страшно! Дания выглядит более чем достойно. Действительно сильный и хорошо организованный соперник, а Кристиан Эриксен в той игре был выдающимся. Франция? Мне кажется, в этой команде что-то не так… Очевидно, что-то не работает.

Я смотрел игру с Австрией, которую они выиграли со счётом 2:0 благодаря ошибкам австрийцев и блестящему моменту Мбаппе, чего и следовало ожидать. Но там что-то не так», — приводит слова Мёленстена TalkSport.

Напомним, Австралия будет выступать на ЧМ-2022 в группе D, где её соперниками станут Франция, Тунис и Дания.