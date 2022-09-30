Голкипер «Наполи» Мерет согласовал новый контракт с клубом
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Вратарь «Наполи» Алекс Мерет согласовал с неаполитанским клубом новое трудовое соглашение. Об этом сообщает инсайдер Фабрицио Романо в своей социальной сети.
По информации источника, новый контракт будет действовать до 2024 года. При этом нынешний договор истекает в конце текущего сезона. Боссы клуба приняли решение оставить вратаря после того, трансфер Кейлора Наваса из «Пари Сен-Жермен» сорвался.
В 3 из 7 туров сезона Серии А Мерет оставил свои ворота сухими. При этом всего в сезоне-2022/2023 он пропустил 5 мячей. Он смог оставить свои ворота в неприкосновенности в играх с «Монцей», «Фиорентиной» и «Специей», а пропускал в матчах с «Вероной», «Лечче», «Лацио» и «Миланом».
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