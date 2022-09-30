Маслов: «Спартак» хотел только победить. Даже мысли не было о серии пенальти с «Зенитом»

Защитник московского «Спартака» Павел Маслов прокомментировал разгромную победу своей команды в матче с «Зенитом». Игра 3-го тура группового этапа Фонбет Кубка России завершилась со счётом 3:0 в пользу красно-белых. Маслов провёл на поле весь матч. Голами отличились Квинси Промес (дубль) и Александр Соболев.

«Честно говоря, я даже забыл, что в Кубке России сейчас такая система, что при ничьей бьют серию пенальти. Мы надеялись только победить. Даже мысли не было о том, что будем ждать и пробивать пенальти. Просто играли, прессинговали. Было приятное ощущение, что мы поддавливаем. Даже забив первый мяч, мы не стали отскакивать назад и отбиваться, продолжили гнуть свою линию», — сказал Павел Маслов в видео, опубликованном на клубном YouTube-канале «Спартака».