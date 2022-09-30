«Убедились: «Спартак» может играть с «Зенитом» на равных». Реакция героев сенсации в Кубке

«Дерби двух столиц» завершилось неожиданно – «Спартак» крупно победил «Зенит» со счётом 3:0. Красно-белые не выиграли у сине-бело-голубых на протяжении пяти лет, но Кубок России – точно их турнир. Действующий обладатель трофея нокаутировал чемпиона, и после матча по комментариям спартаковцев чувствовалось: у них словно груз с плеч упал.

Главный тренер «Спартака» Гильермо Абаскаль:

— Я не считаю, что это моя тренерская победа. К счастью, мы встречаемся с «Зенитом» уже в третий раз за короткий отрезок. Сегодня мы победили, но это не даёт никаких гарантий для победы в следующем матче. Победа даёт нам уверенность. Знаю, что «Спартак» не обыгрывал «Зенит» долгое время. Но сегодняшний матч – это просто одна победа.

В этом матче самым важным было верить в себя. Когда есть вера, всё возможно. Хотел бы отметить, что среди 11 игроков стартового состава было шесть человек, которые родились в 2000 году и позже. Нужно не останавливаться, а идти с высоко поднятой головой. Рад, что ребята показали смелость и настойчивость. Показали, что могут играть в свой футбол с любым соперником.

Мелёшин отлично играл предыдущие матчи, но Соболев в отличной форме. Если не ошибаюсь, забил шесть голов в последних шести матчах. В такие моменты форварду просто необходимо играть и быть на поле. Мелёшин всё понимает, он важный член нашей команды. Если матч завершается победой, легко быть счастливым. Видел в глазах ребят веру в свои силы. Когда команде непросто, нужно продолжать верить и идти вперёд.

Сделаем ли мы Кубок России приоритетом? Кубок в прошлом году и в этом – абсолютно разные ситуации. В прошлом году было достаточно четырёх матчей для победы, а в этом – 13. Самое сложное в футболе – понимать регламент (смеётся). У нас есть шесть матчей группового этапа. Здесь можно попробовать что-то, чего не можем сделать в чемпионате, где не получается экспериментировать. Нынешний формат даёт нам вариативность, мы получаем больше готовых футболистов. Это помогает повышать конкуренцию, а победителем выходит вся команда. Основное – при смене игровой схемы оставлять своё лицо и идею.

Капитан «Спартака» Георгий Джикия не согласился с тем, что «Спартак» одержал «великую победу»:

— Давайте не будем перебарщивать. Была кубковая игра, и мы выиграли 3:0. Выиграли за счёт голов. Конечно, давило, что пять лет не могли обыграть «Зенит». Хотелось как можно быстрее обыграть, и сегодня это получилось. Всех поздравляю, всех с победой. Почему такая долгая серия была? Потому что это жизнь. Думаю, что разница «Зенита» с бразильцами и без них есть. У них были несколько футболистов, которые находились в сборной. У нас такая же ситуация, поэтому не будем делать на этом акцент.

Что изменилось в игре «Спартака» по сравнению с прошлым матчем с «Зенитом»? Тогда мы тоже повели, но вы помните, как игра сложилась. Провели работу над ошибками – получилось вот так. Схема была другая. Много деталей, на которые обратили внимание.

Автор дубля в ворота «Зенита» Квинси Промес ещё раз подтвердил – он всем доволен в России:

— Я рад победе. Мы наконец-то обыграли «Зенит». Сейчас находимся на первом месте в таблице в Кубке России – и этому я очень рад. Счастлив в России. Чувствую себя здесь прекрасно.

Счастлив победе «Спартака» и бывший владелец клуба Леонид Федун, присутствовавший на стадионе:

— Великолепные впечатления. Какие ещё могут быть? Давайте радоваться! За сколько я продал «Спартак»? Всё узнаете. Когда «Спартак» будет чемпионом? Увидим. Не боги горшки обжигают. Как бразильцы ушли – с «Зенитом» можно играть. Убедились – «Спартак» с «Зенитом» может играть на равных.

Реакция «Зенита»

Андрей Мостовой так отреагировал на 0:3 от «Спартака»:

— Когда «Спартак» в последний раз выигрывал у «Зенита»? Я не припомню. Мы ни разу не проигрывали, когда я играл. Пусть порадуются.

Сергей Семак Фото: Дмитрий Голубович, «Чемпионат»

Главный тренер «Зенита» Сергей Семак объяснил на пресс-конференции поражение своей команды:

— Нервная игра. «Спартак» лучше воспользовался своими шансами. После грубой ошибки в концовке игра стала более открытой. Результаты в Кубке нас не устраивают. И в Самаре, и сегодня сыграли ниже своих возможностей. При старом календаре тоже делали ротацию. Конечно, формат Кубка сказывается. Не смогли подойти в той форме, чтобы сыграть лучше по качеству игры. Эти мелочи в настрое влияют на микроэпизоды. Обычно мы гораздо лучше реализуем моменты, сегодня было много брака.

Это не пижонство. У нас нет пижонов в команде. Это эмоциональная выхолощенность. Каждая команда, играя против нас, хочет прервать какую-то серию. Наша задача, чтобы после таких матчей команда собралась. Чтобы таких матчей было как можно меньше. Что касается Кассьерры, это технический брак. Те, кто недостаточно хорошо сыграл, уже услышали это от меня в раздевалке.

Я не считаю, что у нас играют только Малком и Вендел. У нас командная игра, равномерно распределяются игровые действия. Бóльшая часть сыграла сегодня ниже своих возможностей. Меня устраивает команда, игроки, которые у нас есть. Сергеев и Кассьерра нас устраивают. Хотелось бы, чтобы забивали больше, но голы придут.

Судейство? Понятно, что нервозность по большей части вносят арбитры. Не понял, за что Венделу дали карточку. Мне показалось, арбитры чересчур реагировали на шум трибун, ещё что-то. Это вносило свою нервозность. Если кто-то из наших игроков не прав, будем наказывать, но я такого не увидел. Это рабочие моменты.

Состав, которым мы играем в чемпионате, более сыгранный. Даже два-три изменения глобально чувствуются. Ротируем состав, чтобы выходили игроки, которые играют мало, голодны до футбола. Результат для нас обидный, были моменты, выходы на один на один. Это футбол, никуда не денешься. Много позволили сопернику. Можем и должны играть лучше, чем со «Спартаком». Держаться на одном уровне всегда сложно.

Играя в четыре защитника, не могу сказать, что позволяли сопернику что-то создавать. Во втором тайме Вендел был на карточке, Малком – то же самое. Не хотели давить 90 минут. С начала второго тайма точно так же начали играть – неважно, в двойке или тройке. Мячи, которые мы пропустили, – это индивидуальные ошибки, а не тактика.