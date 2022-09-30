Абду Диалло объяснил, почему решил уйти из «ПСЖ»

Защитник «РБ Лейпциг» Абду Диалло рассказал, почему решил покинуть свой предыдущий клуб, «ПСЖ».
«В это трансферное окно я сказал себе, что нахожусь в «ПСЖ» уже три года, и за это время пережил несколько замечательных моментов: был полуфинал Лиги чемпионов, был финал, два самых успешных сезона в истории клуба. Но некоторые моменты были слишком непростыми.
Я говорю о тех временах, когда я мало играл, был травмирован и всё в таком духе. Я чувствовал, что уже достиг чего-то, но не собирался оставаться в команде, где по большому счету был не нужен. В то время, когда чемпионаты на паузе, нужно думать и о себе. Я хотел быть важным для проекта, значимым, иметь возможность вносить свой вклад в достижения команды», — цитирует Диалло инсайдер Фабрицио Романо в своей социальной сети.
- 30 сентября 2022
-
13:11
-
13:10
-
13:00
-
12:59
-
12:55
-
12:54
-
12:50
-
12:39
-
12:35
-
12:15
-
12:14
-
12:11
-
12:05
-
11:56
-
11:46
-
11:37
-
11:34
-
11:30
-
11:12
-
11:04
-
11:00
-
10:58
-
10:50
-
10:37
-
10:35
-
10:35
-
10:22
-
10:19
-
10:15
-
09:54
-
09:46
-
09:40
-
09:39
-
09:38
-
09:32