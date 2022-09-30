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Абду Диалло объяснил, почему решил уйти из «ПСЖ»

Абду Диалло объяснил, почему решил уйти из «ПСЖ»
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Защитник «РБ Лейпциг» Абду Диалло рассказал, почему решил покинуть свой предыдущий клуб, «ПСЖ».

«В это трансферное окно я сказал себе, что нахожусь в «ПСЖ» уже три года, и за это время пережил несколько замечательных моментов: был полуфинал Лиги чемпионов, был финал, два самых успешных сезона в истории клуба. Но некоторые моменты были слишком непростыми.

Я говорю о тех временах, когда я мало играл, был травмирован и всё в таком духе. Я чувствовал, что уже достиг чего-то, но не собирался оставаться в команде, где по большому счету был не нужен. В то время, когда чемпионаты на паузе, нужно думать и о себе. Я хотел быть важным для проекта, значимым, иметь возможность вносить свой вклад в достижения команды», — цитирует Диалло инсайдер Фабрицио Романо в своей социальной сети.

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