«У «Спартака» есть характер и самолюбие». Кечинов — о победе над «Зенитом» в Кубке

Бывший футболист «Спартака» Валерий Кечинов поделился мнением о прошедшем матче Фонбет Кубка России с «Зенитом» (3:0).
«Судя по тому, как «Спартак» играл последние игры с «Зенитом», где питерцы выглядели гораздо сильнее, то результат неожиданный. Однако вчерашняя игра «Спартака» показала, что у команды есть характер и самолюбие. Они понимали, что по игре «Зенит» немножко превосходит.
Своим настроем «Спартак» в конце просто подавил «Зенит». Хотя не могу сказать, что играли гораздо лучше. В первом тайме было преимущество, но во втором «Зенит» играл лучше до определённой минуты. «Спартак» был заряжен и настроен.
В конце после гола Промеса «Спартак» не сел в оборону, играя на удержание счёта. Они продолжали атаковать, играли первым номером — футбольный бог наградил их за это», — сказал Кечинов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Егором Кабаком.
- 30 сентября 2022
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