Президент «КАМАЗа»: большой футбол в Татарстане начался с нас, а не с «Рубина»

Мэр Набережных Челнов и по совместительству президент клуба «КАМАЗ» Наиль Магдеев высказался о футболе в Татарстане. По его словам, большой футбол в республике начался не с «Рубина», а именно с «КАМАЗа».
«В этом сезоне мы собрали неплохую команду. Нас поддержал Президент Татарстана, основным спонсором у нас является Рустам Нургалиевич Минниханов. Через мое обращение к нему выделяется скромная сумма по меркам Первой лиги – 150 миллионов рублей. Также небольшие финансовые ресурсы выделяют ряд наших компаний. Команда играет.
Вообще, если оглянуться в историю, в Татарстане большой футбол уровня Премьер-Лиги начинался именно в Набережных Челнах. Не в Казани, а именно в Набережных Челнах. Так что «КАМАЗ» еще до «Рубина» играл в высшей лиге страны. И только потом «Рубин» пришел, после «КАМАЗа». Но история имеет свойство развиваться по спирали, поэтому мы вернулись к тому, от чего ушли», — приводит слова Магдеева «Татар-информ».
- 30 сентября 2022
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