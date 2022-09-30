Президент «КАМАЗа»: большой футбол в Татарстане начался с нас, а не с «Рубина»

Мэр Набережных Челнов и по совместительству президент клуба «КАМАЗ» Наиль Магдеев высказался о футболе в Татарстане. По его словам, большой футбол в республике начался не с «Рубина», а именно с «КАМАЗа».

«В этом сезоне мы собрали неплохую команду. Нас поддержал Президент Татарстана, основным спонсором у нас является Рустам Нургалиевич Минниханов. Через мое обращение к нему выделяется скромная сумма по меркам Первой лиги – 150 миллионов рублей. Также небольшие финансовые ресурсы выделяют ряд наших компаний. Команда играет.

Вообще, если оглянуться в историю, в Татарстане большой футбол уровня Премьер-Лиги начинался именно в Набережных Челнах. Не в Казани, а именно в Набережных Челнах. Так что «КАМАЗ» еще до «Рубина» играл в высшей лиге страны. И только потом «Рубин» пришел, после «КАМАЗа». Но история имеет свойство развиваться по спирали, поэтому мы вернулись к тому, от чего ушли», — приводит слова Магдеева «Татар-информ».