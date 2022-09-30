Каманцев: судьи стараются заслужить доверие, но эту задачу не решить даже за 10 лет
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Глава судейского комитета РФС Павел Каманцев высказался по поводу негатива, который исходит в адрес российских арбитров.
«Негатив к судейству будет всегда — это общий контекст отношения к жизни и футболу. Кто-то ищет проблемы в чужой или своей команде, а кто-то — в судьях.
Распределение ошибок должно быть справедливым, потому что ошибки будут всегда. Но важно, чтобы на каждую команду приходилось не больше двух ключевых ошибок — это мы чётко стараемся отслеживать. Лучшие арбитры должны судить самые сложные матчи. А исправить весь мир, чтобы судей все полюбили… Судьи стараются заслужить доверие, но это задачу не решить за год, два и даже за 10 лет», — сказал Каманцев в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Андреем Панковым.
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