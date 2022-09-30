Матч-центр Новости Видео Трансферы РПЛ Билеты Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Каманцев: судьи стараются заслужить доверие, но эту задачу не решить даже за 10 лет

Каманцев: судьи стараются заслужить доверие, но эту задачу не решить даже за 10 лет
Комментарии

Глава судейского комитета РФС Павел Каманцев высказался по поводу негатива, который исходит в адрес российских арбитров.

«Негатив к судейству будет всегда — это общий контекст отношения к жизни и футболу. Кто-то ищет проблемы в чужой или своей команде, а кто-то — в судьях.

Распределение ошибок должно быть справедливым, потому что ошибки будут всегда. Но важно, чтобы на каждую команду приходилось не больше двух ключевых ошибок — это мы чётко стараемся отслеживать. Лучшие арбитры должны судить самые сложные матчи. А исправить весь мир, чтобы судей все полюбили… Судьи стараются заслужить доверие, но это задачу не решить за год, два и даже за 10 лет», — сказал Каманцев в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Андреем Панковым.

Новость по теме
Каманцев высказался об эмоциях Семака в матче со «Спартаком». Он был недоволен судейством
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2022