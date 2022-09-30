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Защитник «Спартака» Маслов: ситуация в стране не самая лёгкая. Стараюсь не читать новости

Защитник «Спартака» Маслов: ситуация в стране не самая лёгкая. Стараюсь не читать новости
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Защитник «Спартака» Павел Маслов рассказал, как относится к непростой политической ситуации.

«Ситуация в мире и стране не самая лёгкая. Она постоянно сидит в подкорке. Пытаюсь абстрагироваться, потому что футбол это подразумевает, но это нелегко — постоянно об этом думаешь. Новая ситуация, надо пытаться к ней адаптироваться. Это происходит здесь и сейчас: нам нужно понять, что с этим делать.

Стараюсь не читать новости. Что-то доходит не по моей воле, но стараюсь абстрагироваться. Кто-то из знакомых уже мобилизован, с ними только мизерная связь. Мне тяжело описать свои чувства — это что-то новое, чего в жизни ранее не было. Тяжело осознать, когда твои друзья и знакомые уходят туда, а ты ничего не можешь сделать», — сказал Маслов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Андреем Панковым.

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