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Терюшков — о Писареве: какова зарплата и стоимость работы за пять матчей с нулём очков?

Терюшков — о Писареве: какова зарплата и стоимость работы за пять матчей с нулём очков?
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Член наблюдательного совета «Химок» Роман Терюшков прокомментировал информацию о том, что в клубе до сих пор не расплатились со штабом бывшего главного тренера Николая Писарева и уволенными сотрудниками.

«Мы сейчас все прямо будем в расстроенных чувствах находиться. Пусть напишут, сколько не выплатили, — интересно узнать: какова зарплата и стоимость работы за пять матчей с нулём очков и пятью поражениями? Об этом надо говорить и рассуждать: не то, что Николая Писарева обидели, а то, сколько стоят пять проигранных матчей футбольным клубом «Химки».

Конечно, я не имею права разглашать такую информацию. У нас нет никаких задержек. Традиционные выплаты у нас пройдут до 10 октября, поэтому нет ничего страшного», — сказал Терюшков в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Егором Кабаком.

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