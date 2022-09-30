«Ювентус» готов подписать Жорди Альбу

Защитник «Барселоны» Жорди Альба в зимнее трансферное окно может сменить команду. Испанским футболистом интересуется туринский «Ювентус». Об этом сообщает Sport.es.
33-летний Альба — воспитанник сине-гранатовых, но с 2005 по 2012 год Жорди выступал за другие команды, в том числе «Валенсию», из которой он вернулся в «Барселону». На протяжении девяти лет Альба был ключевым игроком «Барселоны», но с нового сезона проиграл конкуренцию 18-летнему Алексу Бальде и 31-летнему Маркосу Алонсо, который вышел на поле в игре Лиги чемпионов с «Баварией» (0:2).
Альба мог покинуть команду летом, тогда им интересовался «Интер», однако позднее выяснилось, что футболиста пытались отправить в другую команду практически без его ведома. Кроме того, ранее сообщалось, что до 2024 года «Барса» должна выплатить Жерару Пике, Серхио Бускетсу и Альбе около € 200 млн на троих.
Видеообзор. «Барселона» — «Эльче». Испанская Примера 2022/2023. 6-й тур:
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