Спаллетти — о первом месте «Наполи» в Серии А: скудетто не выигрывается в сентябре

Главный тренер «Наполи» Лучано Спаллетти высказался о раскладах для своей команды. После семи туров чемпионата Италии его команда идёт на первом месте.

«Каждый матч рассказывает нам о том, сильны мы или нет. Путь будет долгим и трудным, каждый раз нам придётся проделывать одни и те же вещи.

«Наполи» нужна постоянная приверженность не только результату, но и развитию в каждой отдельной тренировке, к которой мы будем правильно относиться для постоянства в долгосрочной перспективе. Я никогда не видел, чтобы скудетто выигрывали в сентябре. Впереди ещё долгий путь», — cказал Спаллетти на пресс-конференции.



В следующем туре «Наполи» сыграет с «Торино». Действующим чемпионом Италии является «Милан».

Кварацхелия спел на посвящении в «Наполи», июль 2022. Видеоролик: