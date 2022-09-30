«Наполи» — «Торино». Хвича Кварацхелия испортит праздник Алексею Миранчуку

1 октября состоится матч 8-го тура чемпионата Италии «Наполи» — «Торино». Начало игры — в 16:00 мск. Букмекеры уже дали прогноз, они считают фаворитами хозяев: поставить на победу неаполитанцев в букмекерских конторах можно с коэффициентом 1.59. Успех туринцев оценён экспертами в 5.70. Ставки на ничью принимаются за 4.30.

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Коэффициенты букмекеров на матч Серии А «Наполи» — «Торино» 1 октября 2022 года

Букмекеры считают, что матч «Наполи» — «Торино» получится результативным: тотал больше 2.5 мяча идёт за 1.80, а тотал меньше 2.5 мяча — за 2.08. Если забьют хозяева, сыграет коэффициент 1.13. Гол гостей доступен в букмекерских конторах с коэффициентом 1.57. Поставить на «обе забьют» можно за 1.84.

Анализ и прогноз на матч 8-го тура чемпионата Италии «Наполи» — «Торино» (01.10.2022)

После ярких матчей группового этапа Лиги наций возвращаемся на внутренние арены. 1 октября состоится встреча, которая откроет программу 8-го тура Серии А. На стадионе «Диего Армандо Марадона» в Неаполе померяются силами местный «Наполи» и «Торино». Стартовый свисток запланирован на 16:00 мск.

Неаполитанцы в текущем сезоне пока что идут без поражений. За семь стартовых туров Серии А они лишь два раза сыграли вничью — с «Фиорентиной» (0:0) и «Лечче» (1:1). Победы одержали над «Вероной» (2:0), «Монцей» (4:0), «Лацио» (2:1), «Специей» (1:0) и, наконец, над действующим чемпионом Италии — «Миланом» (2:1).

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Особый вклад в победу над «россонери» внёс перебравшийся в неаполитанский клуб в это межсезонье бывший полузащитник казанского «Рубина» Хвича Кварацхелия. Сначала хавбек вынудил Стефано Пиоли прибегнуть к ротации, посадив на жёлтые карточки двух ведущих защитников «Милана», а затем заработал 11-метровый удар, который реализовал Маттео Политано.



Также он помог партенопейцам разгромить «Ливерпуль» (4:1) и «Рейнджерс» (3:0) в матчах группового этапа Лиги чемпионов. Всего же Хвича успел принять участие в девяти встречах за «Наполи», в которых отметился четырьмя голами и тремя результативными передачами. Итальянские СМИ, да и не только, не перестают им восхищаться. Действительно, есть чему.

21-летний футболист не менее здорово выступил за национальную команду в Лиге наций. Он принял участие во всех шести матчах группового этапа текущего розыгрыша турнира, отдал три результативные передачи и забил пять голов. Таким образом, занял третье место в списке лучших бомбардиров соревнования, уступив лишь Эрлингу Холанду и Александру Митровичу, на счету которых по шесть мячей.

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«Торино» стартовал в текущем сезоне далеко не так успешно, как клуб из Неаполя. За семь туров в чемпионате Италии он одержал только три победы — над «Монцей» (2:1), «Кремонезе» (2:1) и «Лечче» (1:0). Также сыграл вничью с «Лацио» (0:0). Поражения потерпел от «Аталанты» (1:3), миланского «Интера» (0:1) и «Сассуоло» (тоже 0:1).

Приобретённый этим летом «быками» у «Аталанты» (в аренду на сезон), бывший полузащитник московского «Локомотива» Алексей Миранчук принял участие лишь в одном этих матчей — с «Монцей». Россиянин выступил здорово и даже запомнился забитым мячом, но получил повреждение и выбыл на длительный срок.



Неделю назад технический директор туринской команды Давиде Ваньяти сообщил, что 26-летний хавбек уже восстановился и начал тренироваться в общей группе. Данное событие не может не радовать. Пожелаем футболисту отсутствия травм в будущем и продолжим сопоставлять силы грядущих оппонентов.



Так как встреча пройдёт в Неаполе, на стадионе «Диего Армандо Марадона», у партенопейцев будет дополнительное преимущество в виде поддержки болельщиков. Учитывая тактическое превосходство Лучано Спаллетти над тренером «быков» Иваном Юричем и разницу в качестве составов, в победу хозяев верится без особого труда.

Вот только результативной она будет или нет? За семь матчей в чемпионате Италии неаполитанцы наклепали 15 мячей, что немало. Прибавляем сюда семь голов, забитых ими в первых двух турах группового этапа текущего розыгрыша Лиги чемпионов отнюдь не слабым командам, и делаем соответствующие выводы. Думаем, сыграет П1 + ТБ 1.5 мяча за коэффициент 1.95.

Прогноз и ставки на матч Серии А «Наполи» — «Торино» 1 октября 2022 года

На данный момент «Наполи» выглядит практически неуязвимым. В матчах с «Ливерпулем», «Рейнджерс», «Лацио» и «Миланом» партенопейцы взяли верх, забив в каждом из матчей не менее двух мячей. Полагаем, с «Торино» они расправятся подобным образом. За семь матчей в Серии А туринцы добыли только три победы — и все над аутсайдерами. Возвращение Миранчука наверняка поспособствует улучшению результатов, но, думается, не сразу.



Ставка: победа «Наполи» и тотал больше 1.5 мяча за коэффициент 1.95.

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