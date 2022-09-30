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Малиновский может бесплатно перейти в «Рому» следующим летом

Малиновский может бесплатно перейти в «Рому» следующим летом
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Полузащитник «Аталанты» Руслан Малиновский входит в сферу интересов «Ромы». Римский клуб готов подписать украинского футболиста летом 2023 года, когда у него истечёт контракт. Об этом сообщает Calciomercato.com.

По сведениям источника, «Рома» ещё не делала официальных предложений, но в клубе попросили посредника начать прощупывать идею возможного переезда Малиновского в итальянскую столицу следующим летом. Сообщается, что в настоящее время украинец зарабатывает около € 1 млн за сезон в Бергамо и надеется удвоить эту сумму. Он очень заинтересован в работе под руководством Жозе Моуринью, а его жена Роксана хочет остаться в Италии.

Малиновский стал игроком «Аталанты» в июле 2019 года. В нынешнем сезоне полузащитник в семи матчах забил гол и отдал результативную передачу.

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