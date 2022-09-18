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Цорн: выплаты за Миранчука? Как я понимаю, «Аталанта» ждёт разъяснений от ФИФА

Цорн: выплаты за Миранчука? Как я понимаю, «Аталанта» ждёт разъяснений от ФИФА
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Спортивный директор московского «Локомотива» Томас Цорн прокомментировал ситуацию с невыплатой «Аталантой» денег за бывшего полузащитника железнодорожников Алексея Миранчука.

«В сентябре я говорил, что будет ясность, но этим занимается финансовый директор. Как я понимаю, «Аталанта» ждёт разъяснений от ФИФА», — передаёт слова Цорна корреспондент «Чемпионата» Илья Никульников.

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