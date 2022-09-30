В «Монако» подтвердили интерес к защитнику со стороны топ-клубов

Главный тренер «Монако» Филипп Клеман рассказал, что защитником команды Вандерсоном интересуются топ-клубы Европы.

«В последнее время Вандерсон был менее последовательным, но он всё ещё молодой игрок. Он отлично адаптировался здесь в прошлом сезоне. Мы уже говорили об этом», — сказал он журналистам.



«Он также является игроком, который интересует и продолжает интересовать множество крупных клубов. Возможно, это может что-то изменить в мышлении, не то чтобы он не стоял на ногах, но Вандерсон очень амбициозен и большой перфекционист», — рассказал Клеман на пресс-конференции.

21-летний Вандерсон в 11 матчах нынешнего сезона не отметился результативными действиями. Его контракт с «Монако» истекает в 2027 году.