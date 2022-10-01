Братья Уильямсы отдали друг другу по голевому пасу в матче «Атлетика» с «Альмерией»

Седьмой тур в испанской Примере стартовал в пятницу, 30 сентября, матчем на «Сан-Мамесе». «Атлетик» из Бильбао на своём поле разгромил «Альмерию» со счётом 4:0.



Уже на 10-й минуте хозяева поля повели в счёте, когда лидер атаки «Атлетика» Иньяки Уильямс отличился с передачи своего родного брата Нико Уильямса. Интересно, что во втором тайме, уже при счёте 2:0 в пользу басков, братья обменялись ролями – старший Иньяки ассистировал, а Нико забил. Второй и четвёртый мячи «Атлетика» на счету двух центральных полузащитников – Ойана Сансета и Микеля Весги. Последний забил через пять минут после выхода на замену.

28-летний центрфорвард Иньяки Уильямс всю карьеру выступает за «Атлетик». На его счету уже 347 матчей и 78 забитых мячей в составе красно-белых. В сентябре он провёл свою первую игру за национальную сборную Ганы в товарищеской встрече с Бразилией. Его младшему брату Нико – 20 лет, он играет на позиции вингера и в текущем сезоне идёт вровень с Иньяки по числу забитых мячей (три в семи матчах).

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