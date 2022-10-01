Невилл рассмешил Холанда шуткой при съемке промо-ролика к манчестерскому дерби

47-летний бывший английский футболист Гари Невилл, ныне работающий экспертом на британском телевидении, принял участие в съёмке промо-ролика к манчестерскому дерби с 22-летним норвежским форвардом «горожан» Эрлингом Холандом. Об этом сообщает TalkSport.
На кадрах, опубликованных в социальных сетях, Холанд приглашает зрителей к просмотру матча, после чего последовала шутка от Невилла, которая заставила норвежца засмеяться.
Холанд: «Начинаем в 14:00 по местному времени. Будьте с нами на матче».
Невилл: «Надеюсь, там не будет тебя».
Напомним, встреча между «Манчестер Сити» и «Манчестер Юнайтед» пройдёт в воскресенье, 2 октября. Начало – 16:00 мск. После семи туров «горожане» занимают второе место в турнирной таблице, набрав 17 очков, а «манкунианцы» идут пятыми с 12 баллами, имея на один проведённый матч меньше.
Гол Холанда не спас Норвегию от проигрыша сборной Словении.
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