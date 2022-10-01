Холанд: деньги важны. Я мечтал играть в футбол и жить на это до конца дней
Поделиться
Нападающий английского «Манчестер Сити» Эрлинг Холанд рассказал об отношении к деньгам.
«Когда я был маленьким мальчиком, то, как и все, мечтал стать лучшим футболистом в мире и зарабатывать на жизнь. Теперь я это делаю. Я думаю, что деньги важны для всех. Зарабатывать как можно больше – не главное, но вы всё равно хотели бы получать как можно больше…
Если вы можете зарабатывать 5 тысяч норвежских крон за свою работу или 10 тысяч – за ту же работу, вы выбираете 10 тысяч. Каждый бы так поступил. Я мечтал играть в футбол и жить на это до конца дней», — приводит слова Холанда Times Sport.
Напомним, Холанд перешёл в «Сити» летом этого года. До этого форвард выступал за дортмундскую «Боруссию».
Холанд впервые появился перед фанатами «Сити»
Комментарии
- 1 октября 2022
-
06:05
-
05:54
-
05:39
-
05:26
-
05:02
-
04:42
-
04:13
-
04:00
-
03:35
-
03:10
-
02:59
-
02:28
-
02:14
-
02:06
-
01:46
-
01:27
-
01:13
-
00:57
-
00:50
-
00:39
-
00:08
- 30 сентября 2022
-
23:57
-
23:34
-
23:22
-
23:18
-
23:08
-
23:01
-
23:00
-
22:57
-
22:52
-
22:51
-
22:46
-
22:36
-
22:27
-
22:22
Партнерский контент