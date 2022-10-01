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Холанд: деньги важны. Я мечтал играть в футбол и жить на это до конца дней

Холанд: деньги важны. Я мечтал играть в футбол и жить на это до конца дней
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Нападающий английского «Манчестер Сити» Эрлинг Холанд рассказал об отношении к деньгам.

«Когда я был маленьким мальчиком, то, как и все, мечтал стать лучшим футболистом в мире и зарабатывать на жизнь. Теперь я это делаю. Я думаю, что деньги важны для всех. Зарабатывать как можно больше – не главное, но вы всё равно хотели бы получать как можно больше…

Если вы можете зарабатывать 5 тысяч норвежских крон за свою работу или 10 тысяч – за ту же работу, вы выбираете 10 тысяч. Каждый бы так поступил. Я мечтал играть в футбол и жить на это до конца дней», — приводит слова Холанда Times Sport.

Напомним, Холанд перешёл в «Сити» летом этого года. До этого форвард выступал за дортмундскую «Боруссию».

Холанд впервые появился перед фанатами «Сити»

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