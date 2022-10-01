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Стивен Джеррард намерен сохранить Дугласа Луиса в «Астон Вилле»

Стивен Джеррард намерен сохранить Дугласа Луиса в «Астон Вилле»
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Главный тренер «Астон Виллы» Стивен Джеррард заявил, что он заинтересован в сохранении хавбека Дугласа Луиса в своей команде. Ранее сообщалось, что лондонский «Арсенал» снова предпримет попытку подписать бразильского опорного полузащитника.

«Нет никаких новостей о том, что он продлил контракт с нашей командой, так что да, ситуация не изменилась. Но что я бы сказал, так это то, что он очень сосредоточен, он хорошо тренировался.

Удивлён ли я этими предположениями с «Арсеналом»? Нет, потому что у нас есть молодой бразильский игрок, который обладает фантастическим талантом. Я ожидаю, что по ходу сезона мне будут часто задавать этот вопрос.

Мы хотим, чтобы он остался здесь. Я думаю, что владельцы были очень сильны в желании удержать его здесь. Мы не хотели терять его в последний день трансферного окна, и с тех пор он играл очень хорошо», — сказал Джеррад на пресс-конференции перед игрой с «Лидсом», которая состоится в воскресенье, 2 октября.

24-летний Луис перешёл в «Астон Виллу» летом 2019 года из «Манчестер Сити». В нынешнем сезоне полузащитник в cеми матчах забил два гола. Всего в 118 играх за бирмингемскую команду Дуглас Луис отличился семь раз и отдал восемь результативных передач. Соглашение между сторонами истекает в 2023 году.

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