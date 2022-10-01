Гвинея официально лишилась права проведения Кубка африканских наций – 2025
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Африканская конфедерация футбола (CAF) лишила Гвинею права проведения Кубка африканских наций (КАН) 2025 года.
Причина такого решения стала неготовность инфраструктуры.
«В Гвинее не готовы к проведению турнира. Нужно возобновить процесс предоставления вероятным принимающим государствам опции принять участие в торгах. CAF начнёт принимать новые заявки, поскольку инфраструктура и объекты в стране не являются подходящими или не готовы», — цитирует президента CAF Патриса Мотсепе AFP.
Напомним, действующим победителем КАН является сборная Сенегала. В финале турнира, проходившего в Камеруне, Сенегал обыграл в серии пенальти национальную команду Египта. В матче за третье место Камерун по пенальти одержал победу над Буркина-Фасо.
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