Гвинея официально лишилась права проведения Кубка африканских наций – 2025

Африканская конфедерация футбола (CAF) лишила Гвинею права проведения Кубка африканских наций (КАН) 2025 года.

Причина такого решения стала неготовность инфраструктуры.

«В Гвинее не готовы к проведению турнира. Нужно возобновить процесс предоставления вероятным принимающим государствам опции принять участие в торгах. CAF начнёт принимать новые заявки, поскольку инфраструктура и объекты в стране не являются подходящими или не готовы», — цитирует президента CAF Патриса Мотсепе AFP.

Напомним, действующим победителем КАН является сборная Сенегала. В финале турнира, проходившего в Камеруне, Сенегал обыграл в серии пенальти национальную команду Египта. В матче за третье место Камерун по пенальти одержал победу над Буркина-Фасо.