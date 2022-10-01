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Алексей Миранчук впервые после травмы попал в заявку «Торино»

Алексей Миранчук впервые после травмы попал в заявку «Торино»
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Российский полузащитник «Торино» Алексей Миранчук впервые после получения травмы попал в заявку итальянского клуба. Об этом сообщает пресс-служба «быков».

Хавбека включили в заявку на игру 8-го тура чемпионата Италии с «Наполи».

Напомним, 26-летний россиянин травмировался в матче 1-го тура итальянской Серии А с клубом «Монца» (2:1). В концовке первого тайма встречи полузащитник отметился забитым голом. Позже стало известно, что у Миранчука диагностировано повреждение задней поверхности бедра.

Россиянин находится в «Торино» в аренде из «Аталанты». Соглашение по Миранчуку предусматривает возможность выкупа игрока. Контракт Алексея с бергамасками рассчитан до 30 июня 2024 года, а трансферная стоимость оценивается в € 10 млн.

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