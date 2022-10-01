Алексей Миранчук впервые после травмы попал в заявку «Торино»
Поделиться
Российский полузащитник «Торино» Алексей Миранчук впервые после получения травмы попал в заявку итальянского клуба. Об этом сообщает пресс-служба «быков».
Хавбека включили в заявку на игру 8-го тура чемпионата Италии с «Наполи».
Напомним, 26-летний россиянин травмировался в матче 1-го тура итальянской Серии А с клубом «Монца» (2:1). В концовке первого тайма встречи полузащитник отметился забитым голом. Позже стало известно, что у Миранчука диагностировано повреждение задней поверхности бедра.
Россиянин находится в «Торино» в аренде из «Аталанты». Соглашение по Миранчуку предусматривает возможность выкупа игрока. Контракт Алексея с бергамасками рассчитан до 30 июня 2024 года, а трансферная стоимость оценивается в € 10 млн.
Комментарии
- 1 октября 2022
-
13:40
-
13:40
-
13:25
-
13:09
-
13:00
-
12:53
-
12:34
-
12:29
-
12:23
-
11:55
-
11:52
-
11:39
-
11:36
-
11:30
-
11:00
-
11:00
-
10:40
-
10:33
-
10:32
-
10:17
-
10:10
-
10:04
-
09:59
-
09:52
-
09:30
-
09:27
-
09:19
-
09:02
-
08:45
-
08:01
-
07:45
-
07:17
-
06:57
-
06:54
-
06:47
Партнерский контент