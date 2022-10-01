«Ливерпуль» — «Брайтон»: текстовая онлайн-трансляция матча начнётся в 17:00 мск
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Сегодня, 1 октября, состоится матч 9-го тура английской Премьер-лиги между «Ливерпулем» и «Брайтоном». Команды будут играть на стадионе «Энфилд» в Ливерпуле. Стартовый свисток прозвучит в 17:00 мск.
«Брайтон» с 13 очками находится на четвёртой позиции в английской Премьер-лиге. «Ливерпуль» занимает восьмое место, в активе подопечных Юргена Клоппа девять очков. «Арсенал» лидирует в английском национальном первенстве, команда Микеля Артеты набрала 18 очков в семи играх, одержав шесть побед. «Манчестер Сити» с 17 очками занимает второе место в турнире. «Горожане» являются действующими чемпионами страны.
«Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию игры. В последней очной встрече «шпоры» разгромили «пушкарей» со счётом 3:0.
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