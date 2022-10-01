Спаллетти принёс на пресс-конференцию две розы в знак поддержки протестов в Иране

Главный тренер «Наполи» Лучано Спаллетти принёс на предматчевую пресс-конференцию перед игрой 8-го тура чемпионата Италии с «Торино», которая состоится сегодня и начнётся в 16:00 мск, две розы в знак поддержки иранских протестов.

«Это для для Махсы Амини и Хадиса Наджафи», — сказал наставник неаполитанцев. Амини была убита. Полиция нравов задержала её за «неправильное» ношение хиджаба. После этого страну захлестнули антиправительственные выступления. Девушка скончалась в больнице после того, как её привезли туда из полицейского участка.

«Наполи» лидирует в итальянском национальном первенстве. Команда Спаллетти набрала 17 очков. «Торино» с 10 очками занимает девятое место.

Спаллетти принес на пресс-конференцию 2 розы