Александр Мостовой: ЦСКА обязан обыгрывать разобранные «Химки»

Бывший футболист сборной России Александр Мостовой поделился ожиданиями от матча 11-го тура Российской Премьер-Лиги «Химки» — ЦСКА.

«Ясно, что «Химки» нелёгкий соперник. Но в свете того, что происходит в «Химках», сейчас ситуацию там выправить тяжело. Сгорели «Локомотиву» с крупным счётом, команда разобранная. ЦСКА обязан обыгрывать «Химки» в таком состоянии», — сказал Мостовой в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Егором Кабаком.

Матч 11-го тура Российской Премьер-Лиги сезона-2022/2023 «Химки» — ЦСКА состоится сегодня, 1 октября, на стадионе «Арена Химки» в Химках. Начало встречи — в 16:30 мск. «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию матча «Химки» — ЦСКА.

ЦСКА в 10 матчах набрал 20 очков и занимает третье место в турнирной таблице чемпионата России. «Химки» (8) — на 13-м месте.