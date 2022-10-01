Александр Мостовой: ЦСКА обязан обыгрывать разобранные «Химки»

Бывший футболист сборной России Александр Мостовой поделился ожиданиями от матча 11-го тура Российской Премьер-Лиги «Химки» — ЦСКА.
«Ясно, что «Химки» нелёгкий соперник. Но в свете того, что происходит в «Химках», сейчас ситуацию там выправить тяжело. Сгорели «Локомотиву» с крупным счётом, команда разобранная. ЦСКА обязан обыгрывать «Химки» в таком состоянии», — сказал Мостовой в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Егором Кабаком.
Матч 11-го тура Российской Премьер-Лиги сезона-2022/2023 «Химки» — ЦСКА состоится сегодня, 1 октября, на стадионе «Арена Химки» в Химках. Начало встречи — в 16:30 мск. «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию матча «Химки» — ЦСКА.
ЦСКА в 10 матчах набрал 20 очков и занимает третье место в турнирной таблице чемпионата России. «Химки» (8) — на 13-м месте.
- 1 октября 2022
-
15:16
-
15:14
-
15:00
-
15:00
-
14:53
-
14:40
-
14:30
-
14:17
-
14:10
-
14:00
-
13:59
-
13:55
-
13:40
-
13:40
-
13:25
-
13:09
-
13:00
-
12:53
-
12:34
-
12:29
-
12:23
-
11:55
-
11:52
-
11:39
-
11:36
-
11:30
-
11:00
-
11:00
-
10:40
-
10:33
-
10:32
-
10:17
-
10:10
-
10:04
-
09:59