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«Волгарь» обыграл «Велес» в выездном матче Первой лиги

«Волгарь» обыграл «Велес» в выездном матче Первой лиги
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В матче 12-го тура Мелбет Первой лиги сезона-2022/2023 «Велес» принимал «Волгарь». Встреча прошла на стадионе «Авангард» в Домодедове и завершилась победой астраханского клуба со счётом 3:1.

На 19-й минуте встречи счёт открыл полузащитник «Волгаря» Валерий Царукян. На 52-й минуте хавбек «Велеса» Марат Бокоев получил вторую жёлтую карточку и был удалён с поля. Через две минут полузащитник хозяев Аюб Бацуев сравнял счёт. На 58-й минуте Царукян оформил дубль и вновь вывел гостей вперёд. На 78-й минуте форвард «Волгаря» Михаил Агеев успешно реализовал пенальти.

«Волгарь» набрал 19 очков и поднялся на седьмое место в турнирной таблице Первой лиги сезона-2022/2023. «Велес» (10) — на 15-м месте. Лидером соревнований является калининградская «Балтика» (25).

Россия - Мелбет Первая лига. 12-й тур
01 октября 2022, суббота. 14:00 МСК
Велес
Москва
Окончен
1 : 3
Волгарь
Астрахань
0:1 Царукян – 18'   1:1 Бацуев – 54'   1:2 Царукян – 57'   1:3 Агеев – 79' (пен)
Удаления: Бокоев – 52' / нет
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