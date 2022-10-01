«Волгарь» обыграл «Велес» в выездном матче Первой лиги

В матче 12-го тура Мелбет Первой лиги сезона-2022/2023 «Велес» принимал «Волгарь». Встреча прошла на стадионе «Авангард» в Домодедове и завершилась победой астраханского клуба со счётом 3:1.



На 19-й минуте встречи счёт открыл полузащитник «Волгаря» Валерий Царукян. На 52-й минуте хавбек «Велеса» Марат Бокоев получил вторую жёлтую карточку и был удалён с поля. Через две минут полузащитник хозяев Аюб Бацуев сравнял счёт. На 58-й минуте Царукян оформил дубль и вновь вывел гостей вперёд. На 78-й минуте форвард «Волгаря» Михаил Агеев успешно реализовал пенальти.



«Волгарь» набрал 19 очков и поднялся на седьмое место в турнирной таблице Первой лиги сезона-2022/2023. «Велес» (10) — на 15-м месте. Лидером соревнований является калининградская «Балтика» (25).