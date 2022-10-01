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Кварацхелия забил за «Наполи» в игре с «Торино»

Кварацхелия забил за «Наполи» в игре с «Торино»
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Сегодня, 1 октября, проходит матч 8-го тура чемпионата Италии между «Наполи» и «Торино». Команды играют на стадионе «Диего Армандо Марадона (Сан-Паоло)» в Неаполе. На момент написания этой новости неаполитанцы ведут со счётом 3:1.

На 37-й минуте бывший игрок «Рубина» Хвича Кварацхелия с передачи Пётра Зелиньского забил третий гол команды Лучано Спаллетти. Полузащитник «быков» Алексей Миранчук также принимает участие в игре.

На шестой минуте Андре Замбо Ангисса с передачи Мариу Руя открыл счёт в противостоянии. Спустя шесть минут Замбо Ангисса после паса Маттео Политано укрепил преимущество хозяев, оформив дубль. В составе команды Ивана Юрича отличился Арнальдо Антонио Санабрия.

«Наполи» лидирует в итальянском национальном первенстве. Команда Спаллетти набрала 17 очков. «Торино» с 10 очками занимает девятое место.

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