«Химки» — ЦСКА: Фёдор Чалов оформил дубль на 37-й минуте

Сегодня, 1 октября, на стадионе «Арена Химки» проходит матч 11-го тура Российской Премьер-Лиги (РПЛ). Встречаются «Химки» и ЦСКА. «Чемпионат» проводит текстовую онлайн-трансляцию встречи.

Счёт в матче был открыт на 13-й минуте: Кучаев тонкой передачей вывел Чалова один на один с Лантратовым — Фёдор пустил мяч мимо Лантратова, а Идову в отчаянном прыжке не смог спасти свою команду и только лишь сумел стать последним, кто коснулся мяча до того, как он пересёк линию ворот. На 37-й минуте ошибку допустил Чёрный. На ровном месте Артур допустил потерю, в результате которой Кучаев выскочил один на один с Лантратовым — с ударом Константина голкипер «Химок» справился, но Чалову на добивании оставалось просто всадить мяч уже в пустые ворота.



Обслуживает матч бригада арбитров во главе с Павлом Кукуяном. Ассистенты: Алексей Стипиди и Андрей Гурбанов. Резервный судья: Алексей Лапатухин.