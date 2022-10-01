Гол Кварацхелии помог «Наполи» обыграть «Торино» в матче 8-го тура Серии А

Сегодня, 1 октября, состоялся матч 8-го тура итальянской Серии А, в котором «Наполи» на своём поле принимал «Торино». Встреча проходила на стадионе «Диего Армандо Марадона». Стартовый свисток прозвучал в 16:00 мск.

Хозяева достаточно быстро обеспечили себе комфортное преимущество. На шестой минуту Андре Замбо Ангисса открыл счёт в матче после передачи Мариу Руя. Через шесть минут Ангисса сумел оформить дубль после голевого паса Маттео Политано. На 37-й минуте полузащитник Хвича Кварацхелия довёл счёт до разгромного, ассистировал ему Пётр Зелиньски. Под конец первой половины встречи, на 44-й минуте, футболист «Торино» Арнальдо Антонио Санабрия сумел отыграть один мяч. Однако это не помогло «Торино» избежать итогового поражения в матче. Финальный свисток сигнализировал об уверенной победе «Наполи» со счётом 3:1.