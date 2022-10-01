Главный тренер «Химок» Гогниев: судейство не обсуждаю, да и никому не советую это делать
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Главный тренер подмосковных «Химок» Спартак Гогниев высказался о судействе в матче с ЦСКА в рамках 11-го тура Российской Премьер-Лиги.
«Судейство я не обсуждаю и никому не советую это делать. Ребята сегодня старались, мы знаем, что мы можем играть в футбол с такими командами, а не отбиваться. Я хочу играть в атаку, у нас появляются зоны, соперник этим пользуется. Проигрывает всегда тренер, мы сделаем выводы и выберемся из этой ситуации», — передаёт слова Гогниева корреспондент «Чемпионата» Андрей Панков.
Напомним, в матче «Химок» с ЦСКА победу одержали армейцы со счётом 2:1. Дублем во встрече отличился нападающий Фёдор Чалов. За подмосковную команду забил Бутта Магомедов после передачи Аяза Гулиева.
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