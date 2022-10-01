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«Ливерпуль» сыграл в результативную ничью с «Брайтоном», уступая 0:2 по ходу встречи

«Ливерпуль» сыграл в результативную ничью с «Брайтоном», уступая 0:2 по ходу встречи
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Сегодня, 1 октября, состоялась встреча 9-го тура английской Премьер-лиги, в которой «Ливерпуль» на «Энфилде» принимал «Брайтон энд Хоув Альбион». Стартовый свисток арбитра прозвучал в 17:00 мск. «Чемпионат» провёл текстовую онлайн-трансляцию матча.

Мерсисайдцы пропустили уже на четвёртой минуте игры — отличился вингер Леандро Троссард после передачи нападающего Дэнни Уэлбека. На 18-й минуте Троссард оформил дубль — на этот раз ассистировал ему Соломон Марч. Сначала красные сократили отставание в счёте ближе к концу первого тайма, когда на 33-й минуте Роберто Фирмино реализовал голевой момент после паса Мохамеда Салаха. На 54-й минуте «Ливерпуль» сумел сравнять счёт — на этот раз ему ассистировал Луис Диас. На 63-й минуте нападающий «Брайтона» Адам Уэбстер забил мяч в свои ворота, чем помог сопернику выйти вперёд. На 83-й минуте Троссард оформил хет-трик во встрече, чем сумел сравнять счёт.

Англия - Премьер-лига. 9-й тур
01 октября 2022, суббота. 17:00 МСК
Ливерпуль
Ливерпуль
Окончен
3 : 3
Брайтон энд Хоув Альбион
Брайтон энд Хоув
0:1 Троссард – 4'   0:2 Троссард – 17'   1:2 Фирмино – 33'   2:2 Фирмино – 54'   3:2 Уэбстер – 63' (автогол)   3:3 Троссард – 83'
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