«Ливерпуль» сыграл в результативную ничью с «Брайтоном», уступая 0:2 по ходу встречи

Сегодня, 1 октября, состоялась встреча 9-го тура английской Премьер-лиги, в которой «Ливерпуль» на «Энфилде» принимал «Брайтон энд Хоув Альбион». Стартовый свисток арбитра прозвучал в 17:00 мск. «Чемпионат» провёл текстовую онлайн-трансляцию матча.



Мерсисайдцы пропустили уже на четвёртой минуте игры — отличился вингер Леандро Троссард после передачи нападающего Дэнни Уэлбека. На 18-й минуте Троссард оформил дубль — на этот раз ассистировал ему Соломон Марч. Сначала красные сократили отставание в счёте ближе к концу первого тайма, когда на 33-й минуте Роберто Фирмино реализовал голевой момент после паса Мохамеда Салаха. На 54-й минуте «Ливерпуль» сумел сравнять счёт — на этот раз ему ассистировал Луис Диас. На 63-й минуте нападающий «Брайтона» Адам Уэбстер забил мяч в свои ворота, чем помог сопернику выйти вперёд. На 83-й минуте Троссард оформил хет-трик во встрече, чем сумел сравнять счёт.